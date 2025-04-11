Челябинская область на четверть увеличит внесение удобрений в 2025 году

О готовности региона к посевной вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву доложил губернатор Алексей Текслер

Алексей Текслер доложил о полной готовности Челябинской области к посевной кампании — губернатор принял участие в совещании под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

По данным зампреда правительства, в 2025 году общая посевная площадь должна составить 84 миллионов гектаров, примерно на 1 миллион га больше, чем в прошлом году.

«Из них порядка 20 млн га находится под озимыми. Под яровые в этом году планируется 55,8 миллиона гектаров. В том числе почти на 600 тысяч га должны увеличиться посевы масличных культур. Прошу руководство субъектов обеспечить контроль за соблюдением прогнозной структуры посевных площадей. Это своего рода гарантия сбалансированного урожая», — отметил Дмитрий Патрушев.

Челябинский губернатор рассказал, что в этом году общая посевная площадь в регионе также выше уровня прошлого года:

«Пашенный оборот увеличен на 3000 га за счет новых земельных угодий. В прошлом году мы получили лучшие в регионе за последние годы урожаи зерновых культур. На треть увеличен клин озимых культур, и хорошее их состояние позволяет рассчитывать на прибавку в урожайности. В текущем году планируем произвести более 2 млн тонн зерна. Кроме того, Челябинская область — один из ведущих регионов страны по пшенице твердых сортов, это наша специализация», — доложил Алексей Текслер.

Также в планах на текущий сельскохозяйственный сезон — произвести порядка 120 тысяч тонн картофеля и около 40 тысяч тонн овощей открытого грунта. Кроме этого, регион рассчитывает заготовить не менее 30 центнеров корма на одну голову крупного рогатого скота.

Аграрии уже приступили к весенним полевым работам: закрытию влаги, боронованию многолетних трав и озимых культур, протравливанию семян и внесению удобрений — кстати, их планируется внести на четверть больше, чем в прошлом году.

«Парк сельскохозяйственной техники тоже полностью подготовлен к посевной, создали необходимый запас топлива, дефицита на рынке нет. До 1 мая планируем довести до аграриев 50% средств федерального бюджета от общего объема. На сегодняшний день доведено 33%», — сообщил Алексей Текслер.

Губернатор проинформировал о мерах поддержки аграриев. В условиях текущей ключевой ставки объемы региональных средств на финансирование возмещения капитальных расходов в этом году увеличены почти на четверть. Среди приоритетных направлений — развитие племенного репродуктора первого порядка отечественного кросса «Смена-9». Также регион поддержит строительство объектов в товарном птицеводстве. Завершится модернизация одной из птицефабрик, что позволит увеличить объемы ее производства до 800 миллионов яиц. Также в планах строительство новых молочных ферм, зернохранилищ. Прорабатываются проекты по размещению на территории региона перерабатывающих производств масличных культур.

Алексей Текслер отметил, что общий инвестиционный портфель в секторе АПК в 2024 году превысил 14 миллиардов рублей, и в этом году ожидается положительная динамика.

«Для выполнения перспективных планов в отрасли растениеводства планируем продолжить интенсификацию, включение в оборот неиспользуемых земель и участие в программе по межеванию земельных участков и кадастровым работам. Считаю, что регион полностью готов к проведению посевной кампании. Держу этот вопрос на особом контроле», — резюмировал губернатор.

Он также поблагодарил Дмитрия Патрушева за обеспечение потребности региона в объемах лимитов по льготному краткосрочному кредитованию.