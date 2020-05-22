Опытный специалист и ответственный человек: терапевт из Златоуста скончалась от COVID-19

Женщина проработала в городской больнице 43 года.

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В пятницу, 22 мая, на 68 году жизни от коронавируса скончалась врач-терапевт городской больницы Златоуста. Она работала в медучреждении с 1977 года.

Женщина почувствовала недомогание 27 апреля, после положительного результата анализа от госпитализации отказалась. Уже третьего мая врача доставили в больницу, а через два дня перевели в ГКБ № 8 Челябинска. Однако состояние пациентки все равно ухудшалось. Спасти ее не удалось.

«За все 43 года на рабочем посту проявляла себя как опытный специалист и очень отзывчивый человек», — подчеркнули в пресс-службе регионального Минздрава.

Представители ведомства искренне соболезнуют семье и близким коллеги.