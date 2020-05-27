Челябинская область может вернуться к нормальной жизни во второй половине года

На это рассчитывает руководство региона.

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Правительство Челябинской области рассчитывает вернуться к нормальной экономической жизни во втором полугодии текущего года. Об этом сегодня, 26 мая, на совещании с Владимиром Путиным по вопросам труда и занятости заявил глава региона Алексей Текслер.



По словам губернатора, в Челябинской области динамика рынка труда в целом коррелирует с динамикой по стране. Власти отмечают рост обращений граждан в центры занятости за увеличенным пособием и за выплатами на детей. Однако ситуации сегодня не похожа на предыдущие годы, поскольку сохраняется стабильность коллективов на базовых для региона производствах, заявил губернатор. В то же время под ударом оказалась торговля и сфера услуг.

«Ключевая задача в сфере занятости — возвращение к нормальной экономической жизни с учётом всех требований санитарной безопасности, и мы в регионе у себя ставим задачу вернуть ситуацию на рынке труда во втором полугодии на доковидный уровень. Наша область 3 дня назад перешла к первому этапу снятия ограничений при этом нужно идти дальше, учиться безопасно работать в том числе в сфере услуг, использовать полученный опыт, чтобы в дальнейшем ограничения были менее масштабными за счёт нашей лучшей готовности»,— заявил Алексей Текслер.

Отметим, что ранее эксперт назвал применяемые региональным правительством меры по поддержке труда в период пандемии коронавируса «сбалансированными». Экономист Сергей Гордеев отметил, что на Южном Урале, помимо федеральных действуют и региональные меры поддержки.