Алексей Текслер вошёл в состав наблюдательного совета Уральского НОЦ

Центр создан для решения задач нацпроекта «Наука».

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Руководитель Челябинской области Алексей Текслер стал членом наблюдательного совета Уральского научно-образовательного центра. Также от Южного Урала в его работе будет принимать участие генеральный директор «ГРЦ имени академика В. П. Макеева» Владимир Дегтярь, а возглавил совет полпред президента России в УрФО Николай Цуканов.



«Уральский НОЦ создан для решения задач нацпроекта „Наука“, который предусматривает появление в России в течение трех лет 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Соглашение о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра подписано руководителями трех областей в июле 2019 года», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе главы региона.

Напомним, в апреле этого года научно-образовательный центр пополнился 63 новыми участниками. Среди них: промышленные предприятия, вузы, научные организации Свердловской, Челябинской и Курганской областей, а также представители других регионов России и Москвы.

На данный момент в НОЦ входит 78 организаций науки, образования и реального сектора экономики. Сейчас идет подготовка заявки на конкурс Министерства науки и высшего образования России. Победа в конкурсе даст возможность уже созданному Уральскому НОЦ получить федеральный статус.