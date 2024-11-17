Челябинская область — лидер по выживаемости недоношенных детей среди российских регионов

На Южном Урале поблагодарили врачей за помощь малышам, поспешившим появиться на свет

17 ноября во всем мире отмечается День недоношенных детей. Выходить ребенка, который родился весом всего 500 граммов — задача непростая, но реальная. И здесь важно участие не только врачей, но и родителей таких малышей. Сегодня в Челябинске в торгово-деловом комплексе «Маркштадт» прошел форум для врачей, которые выхаживают недоношенных малышей, а также для их бывших пациентов. На нем медики не только обсудили рабочие вопросы, но и поделились успехами помощи таким малышам, передает ИА «Первое областное».







Главврач областного перинатального центра, кандидат медицинских наук Оксана Любавина поделилась, что неофициальное название праздника — День белого лепестка. И вот почему:

«Все ваши малыши — как нежный лепесток на цветке, и то, полетит ли этот лепесток, сорванный ветром, или останется на цветке и будет радовать нас своей красотой, зависит от нас. Спасибо, что вы помните наших врачей, потому что нет большей благодарности, чем увидеть счастливые глаза выписанного пациента и его родителей»,— сказала Оксана Любавина.



Она подчеркнула, что родители недоношенных малышей прошли большой путь. Сейчас стены больницы украшают фотографии этих счастливых семей. Не только украшают, но и вселяют надежду в тех, кто сейчас проходит этот путь.

Основатель Фонда 2020, общественный деятель Ирина Текслер уточнила, что недоношенных детей научились выхаживать уже давно, и, на первый взгляд, это обыденная история. На самом же деле нет.

«Каждый случай индивидуальный, каждый случай — это иногда борьба за жизнь ребенка, за его будущее. К сожалению, наши недоношенные детки иногда пополняют ряды инвалидов. Но если вовремя их правильно реабилитировать, компенсировать все то, что они не получили внутриутробно, то мы получаем совершенно нормального, обычного ребенка, успешного в своей жизни. Мы прекрасно знаем эти примеры. И наши недоношенные дети — это те же самые дети»,— сказала Ирина Текслер.

Общественный деятель подчеркнула, что в Челябинской области самые низкие показатели неонатальной смертности в России. И это заслуга и медиков, и родителей таких малышей.





По статистике, в этом году в Челябинской области родилось 24 тысячи детей, из них 1500 поторопились появиться на свет. Сейчас они находятся под пристальным наблюдением врачей.

Кроме того, в регионе выстроен целый ряд специальных реабилитационных центров от самого маленького возраста до 18 лет. Недоношенные малыши получают всю необходимую государственную поддержку.





В День недоношенных детей по всей России проходит акция «Мне не фиолетово». Присоединится к ней и Челябинская телебашня. Сегодня с 20 до 22 часов она окрасится в фиолетовый цвет. Подробнее о том, почему именно в фиолетовый, читайте в нашем материале.