Моржи Миасса оделись в бикини и пачки и вышли на лёд

Энтузиасты собрались в посёлке Ленинский.

Послушать 00:00

Моржи всей России постоянно придумывают различные мероприятии и хвалятся между собой творческим подходом к закаливанию. Поклонники здорового образа жизни в Миассе тоже решили проявить фантазию, взяли балетные пачки из фотостудии, обули коньки и вышли на лёд, а когда разгорячились от прыжков и вращений, прыгнули в ледяную воду. Акцию назвали «День юбок».

«Стараемся что-то придумывать каждую неделю, чтобы людям было весело. „День юбок“ уже внесли в свой календарь, хотя основная цель — закаливание», — говорит председатель клуба «Моржи Миасса» Владимир Яковлев.

Сезон моржи открывают в ноябре и каждые выходные купаются на протяжении всей зимы. Кто-то годами следит за образом жизни «зимовиков», а потом тоже присоединяется к их числу. Клуб «Моржи Миасса» существует уже 6 лет, и сейчас в нем 25 участников.

«Холод сразу отсеивает тех, кто не сможет этим заниматься, но если веришь, что получишь здоровье, то ты его получишь, здесь главное — настрой правильный иметь», — рассказывает Владимир.

Из тех, кто проявил выдержку, есть счастливчики, избавившиеся от гайморита или головных болей. Меняется и образ мыслей этих людей.

«Зимой если кто-то начинает заболевать, мыслят уже иначе. Думаешь, что таблетку уже неохота пить, лучше пойти окунуться или в снегу поваляться — шоковая терапия в данном случае работает, но всё хорошо в меру», — делится опытом морж.

Профессионалы выдерживают в воде от 7 до 14 минут, в общей сложности купание может длиться до 4-х часов, а между погружениями в воду моржи греются в бане. Летом же стремятся уехать к холодным источникам.

«Не подумайте, что моржи постоянно нуждаются в холоде, моржи вообще устойчивы к температурам, и низкие, и высокие спокойно переносят, и на юг ездят, но от холода другой кайф, конечно», — объясняет Владимир Яковлев.

В ближайших планах у моржей Миасса провести «День зонтиков» и «День шляп».