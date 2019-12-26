Косметики почти на шесть тысяч рублей пытался вынести из магазина житель Златоуста

Вместе с ним был соучастник, личность которого не установлена.

Послушать 00:00

В Златоусте мужчина зашел в магазин косметики и пытался пронести мимо кассы товар общей стоимостью 5772 рубля. Сотрудник магазина остановил его и вызвал полицию. Злоумышленник вместе с напарником попали на видео.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет», — сообщили в пресс-службе МВД по Златоусту.

Личность второго нарушителя устанавливается. Задержанный ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления. Похищенный товар вернули обратно в магазин.