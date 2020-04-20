Алексей Текслер рассказал о дефиците масок в челябинских аптеках

Также губернатор затронул тему контрафактной продукции.



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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, когда на Южном Урале в достаточном количестве появятся медицинские маски. По словам главы региона, первоочередной задачей для властей стоит обеспечение необходимыми средствами индивидуальной защиты врачей и медработников. Сейчас в области есть полуторамесячный запас СИЗов.



«Что касается дефицита в аптеках — мы его будем восполнять по мере того, как по линии министерства промышленности РФ мы будем получать заказанный объём поставок, с этим проблема действительно существует, но существует по всей стране, не только у нас, хотя периодически в тех или иных аптеках, особенно в частных, которые напрямую работают с производителями, появляются. По мере централизованного поступления мы будем в том числе распределять и маски в аптеки»,— сказал на брифинге Алексей Текслер.

Рассказал губернатор и о том, как проходит борьба с контрафактной продукцией. Алексей Текслер заявил, что сейчас в этом направлении работают полицейские и антимонопольная служба.

«Что касается контрафактных — мы видим большое количество и фейковых новостей и много мошенников работает в этой части, поэтому тут тоже надо внимательно следить за этим. Полиция к этому подключалась, были проверки регионального УФАС»,— заявил губернатор.

Напомним, что сейчас Челябинская область перешла на собственное изготовление медицинских масок. Их шьют в Златоусте и Троицке, также многоразовые средства защиты делают спортсменки команды «Динамо-Уралочка». Кроме того, регион регулярно получает маски в качестве гуманитарной помощи от «Русской медной компании».