Алексей Текслер поздравил женщин с наступающим 8 марта

Глава региона пожелал прекрасному полу меньше хлопот и больше светлых дней.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с наступающим Международным женским днем прекрасную половину жителей Челябинской области. Глава региона поблагодарил женщин за заботу и доброту, а также пожелал успехов во всех начинанях.

«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Международным женским днем! Во все времена на искренней женской любви и мудрости держался мир. Вы храните семейный уют, воспитываете детей и внуков, терпением и советом поддерживаете нас в трудную минуту, упорством и талантом добиваетесь успехов практически во всех сферах жизни. И при этом всегда остаетесь любящими, обаятельными и нежными. Мы ценим вашу заботу и благодарны за преданность, доброту и чуткость», — обратился к жительницам Челябинской области Алексей Текслер.

Также губернатор пожелал, чтобы в доме каждой женщины было как можно меньше хлопот, а в жизни — как можно больше светлых дней. Кроме того, Алексей Текслер пожелал всем счастья, удачи, любви и благополучия.