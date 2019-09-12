Многодетная семья получила пятикомнатную квартиру в Копейске

Новое жилье оборудовано всей необходимой мебелью.

Послушать 00:00

В Копейске многодетная семья Орловых получила пятикомнатную квартиру. В ней есть все для удобства: гардеробная, оборудованный спортзал, столовая и кухня. Квартиру получили в рамках региональной социальной поддержки.

«Специальный жилищный фонд предоставлен семье для того, чтобы здесь можно было организовать приемную семью и жить с детьми. Дают такую квартиру тем, кто берет пять и более детей из детских домов», — пояснила Татьяна Никитина, и. о. министр социальных отношений Челябинской области.

Семья Орловых получила квартиру на улице Короленко. С 2015 года Ольга Орлова принимает в семью детей. Сейчас ребят уже шестеро: двум по 14 лет, трем по 15, еще одному 17. Мальчики занимаются спортом, поэтому квартиру выбирали с тренажерным залом.

«Мои дети выросли, поэтому я принимаю детей. Хочу, чтобы они адаптировались к самостоятельной жизни. Поэтому мы стараемся вложить в них максимум: учимся готовить, прибирать», — отметила Ольга Орлова.

Площадь помещения, в котором может проживать такая семья, должна соответствовать установленным стандартам: каждому человеку — не менее 18-ти квадратных метров. Максимальный порог тоже установлен — 150 квадратных метров.

«Мы понимали, что многие семьи хотели бы взять ребенка, но для этого у них нет возможностей, стесненные жилищные условия», — пояснила министр социальных отношений Челябинской области.

С 2016 года такие семьи получили шесть квартир в них устроено 33 ребенка. Родители в замещающих семьях не усыновляют детей, они принимают их до наступления совершеннолетия. Все это время за ребятами закреплено муниципальное жилье, либо они стоят в очереди на его получение. Ежегодно министерство социальных отношений покупает по 800 квартир для обеспечения детей-сирот собственной крышей над головой.