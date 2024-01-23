«Мечел» завершил экомодернизацию доменной печи № 4 на ЧМК

После запуска системы аспирации выбросы сократятся на 42 тонны в год

На Челябинском меткомбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») завершена экологическая модернизация доменной печи № 4, которая велась в рамках реализации экологических соглашений с правительством Челябинской области. Готовность проекта стоимостью более 650 млн рублей сегодня оценил губернатор Алексей Текслер.

Сегодня доменный цех комбината работает в составе трех доменных печей — № 1, 4 и 5. Напомним, ДП № 4 была введена в эксплуатацию в 2020 году после коренной реконструкции. Тогда печь практически выстроили заново и установили на ней современную трехступенчатую систему газоочистки.

Строительство системы аспирации литейного двора ДП № 4 — это второй и завершающий этап ее экомодернизации. Кроме того, это один из ключевых проектов Челябинского металлургического комбината по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух Челябинска. Система улавливает пылевые частицы дымовых газов, которые при выпуске расплавленного чугуна и шлака из доменной печи поднимаются над ее литейным двором.

«В ходе работ смонтировали дымосос и электродвигатель, металлоконструкции бункеров для сбора пыли и центральную вытяжную станцию с 3 200 рукавными фильтрами, систему регенерации и пылевыгрузки. Собранные сухие частицы по мере накопления будут удалять из специальных бункеров и направлять на повторную переработку. После запуска системы аспирации в эксплуатацию воздух с литейного двора будет очищаться от твердых загрязняющих веществ на 99%, выбросы сократятся на 42 тонны в год», — рассказал главе региона генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Общая стоимость проекта — более 650 млн рублей.

Напомним, Группа «Мечел» планомерно реализует на челябинских предприятиях экологическую программу в соответствии с подписанными экосоглашениями по сокращению воздействия на атмосферный воздух и водные объекты. Модернизация затрагивает все основные производственные участки предприятий. При разработке программы «Мечел» руководствовался результатами независимого экологического аудита, который прошел в 2019 году на челябинской промплощадке компании.