Собака накинулась на челябинку на детской площадке

Пёс укусил женщину за ногу.

Послушать 00:00

Анна Луканина отправилась сегодня на привычную утреннюю прогулку с детьми. Женщина обычно ходит на площадку на территории школы № 116 на улице Конструктора Духова, 8.

«Я гуляла с коляской с двухлетним ребенком, мне в ногу вцепилась собака. Одна девочка лет 13 стукнула ее игрушечной лопаткой, та отбежала. Мне повезло, что собака не прокусила обувь, все обошлось», — говорит Анна Луканина.

Женщина обратилась в полицию и узнала, что в Чурилово, как и во всём Челябинске, временно никто не занимается отловом безнадзорных животных. Требования к таким компаниям изменились. Сейчас в городской администрации готовятся объявить конкурс, все процедуры займут больше месяца, только потом объявят нового подрядчика.

Отметим, что с изменением законодательства с 1 января 2020 года отлов животных должен производиться гуманными методами, собак также запрещено убивать, их нужно стерилизовать, лечить и пристраивать в приют.

Также действует уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Хочется отметить, что пробел в сфере отлова и содержания бездомных животных порождает лишнюю агрессию среди населения.