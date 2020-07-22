Алексей Текслер провел совещание с главами районов по вопросам правопорядка

Губернатор подчеркнул, что формальное отношение к профилактике преступлений неэффективно.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с главами районов, а также начальники территориальных органов МВД. На нем были рассмотрены вопросы, которые касаются профилактики преступности на территории региона.

«Отношение к профилактике правонарушений во многом остается формальным. Это явно не отвечает общественному запросу на снижение преступности, на обеспечение общественного спокойствия. Необходимо усилить профилактические мероприятия на местах», — подчеркнул Алексей Текслер.

Перед главами районов было поставлено сразу несколько задач, которые позволят улучшить ситуацию в регионе. Первой задачей стала систематизация и актуализация работы, которая ведется для профилактики правонарушений.

Кроме того, в рамках совещания обсудили возможности установки автоматизированных систем, которые смогут фиксировать правонарушения: среди них и посты, фиксирующие нарушения ПДД, и технические возможности проекта «Формирование комфортной городской среды».

Также глава региона поручил привлекать к охране порядка и граждан. Речь идет о создании народных дружин, за участие в которых активных граждан будут награждать денежными средствами.