Алексей Текслер подвёл итоги визита в Варненский район

Глава региона дал ряд поручений в социальной сфере.

Послушать 00:00

Работе в Варненском районе посвятил вторник, 21 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В ходе визита в муниципалитет глава региона осмотрел ряд социально важных объектов, а также раздал поручения местным и региональным властям.



Так, в рамках визита в Варненский район Алексей Текслер открыл новый спортивный комплекс в Варне, осмотрел готовящуюся к открытия поликлинику районной больницы и поручил министерству здравоохранения подготовить предложения по строительству патологоанатомического отделения.

«Отдельное внимание фельдшерско-акушерским пунктам. В Варненском районе срывают сроки строительства ФАПа, сдать должны в августе, но на месте работы не ведутся, ситуацию на контроль взял глава региона. Также в поликлинике к губернатору обратился житель посёлка Нововладимировский, там ФАП требует ремонта. Алексей Текслер поручил включить его в программу на следующий год»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе губбернатора.

Губернатор отметил, что уже был в Варненском районе в прошлом году. Алексей Текслер отметил ряд позитивных изменений в муниципалитете, такие как модернизация больницы и постройка водоводов. Однако подчеркнул, что местным властям предстоит большая работа.

«Варна постепенно растет, хотя остаются и проблемы. Мы сегодня их обсуждали: и вода, и электроснабжение. Мы, кстати, сейчас заводим сюда МРСК Урала, чтобы все проблемы окончательно решить. Остаются проблемы и в дорожном хозяйстве: я не удовлетворен, что за год мы не особо продвинулись в решении этого вопроса. Мост требует реконструкции, и мы решение принимали еще в прошлом году, но до сих пор работа не завершена»,— сказал Алексей Текслер.

Также губернатор ознакомился с текущим этапом благоустройством Мемориала Славы в Варне. Перед районными властями Алексей Текслер поставил задачу завершить работы в срок, так как на сегодняшний день заметно они отстают от графика.