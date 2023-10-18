Усть-Катавский вагоностроительный завод почти в два раза увеличит производство трамваев

Нарастить объем поможет техническое перевооружение предприятия

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») увеличит объем серийного выпуска трамваев с 120 до 220 штук в год. На техническое перевооружение производственных мощностей направят 30 млн рублей. Предприятие получило льготный кредит от регионального Фонда развития промышленности (ФРП). Средства пойдут на покупку двух токарных станков с ЧПУ, их шефмонтаж и пусконаладку, сообщает пресс-служба ФРП Челябинской области. Новое оборудование запустят до конца 2023 года.

«На сегодняшний день производственные мощности нашего предприятия позволяют выпускать до 120 трамвайных вагонов в год. Учитывая повышение спроса на трамвайную продукцию УКВЗ среди муниципальных и региональных предприятий по всей стране и расширение модельной линейки трамвайных вагонов, мы приняли решение о строительстве нового цеха и оснащении его современным оборудованием. Запуск дополнительных мощностей позволит одновременно выпускать не менее трех различных моделей вагонов, что приведет к увеличению объемов выпускаемой продукции до 220 вагонов в год со 100% локализацией производства на территории региона», — поясняет генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

С расширением производства трамваев УКВЗ закроет потребности российских городов в электрическом виде транспорта на 40%. До конца 2024 года предприятие поставит односекционные трамваи в Липецк, Санкт-Петербург, Ярославль, Челябинск, Магнитогорск, Новокузнецк, Хабаровск, Коломну, Томск и Красноярск. Ранее транспорт получил Таганрог.

«УКВЗ — лидер среди отечественных производителей трамваев — ведет масштабную работу по расширению производственных мощностей, чтобы обеспечить возросшие потребности рынка в высокотехнологичных модернизированных моделях. Наш фонд в рамках этого глобального проекта обеспечит финансирование по льготной ставке покупки двух современных токарных станков. Новое технологическое оборудование поможет заводу ускорить выпуск крайне востребованной продукции — низкопольных трамваев, партии которых производятся к тому же с учетом требований городов-заказчиков», — подчеркивает директор регионального ФРП Сергей Казаков.

Низкопольные трамваи УКВЗ обшиты пластиком, который не поддается коррозии, оснащены кондиционерами, USB-разъемами, информационными табло и экранами, имеют широкие проходы и двери, большие окна. Кабина водителя сконструирована с максимальной обзорностью и высокой эргономичностью рабочей зоны.