«Трактор» поддержал акцию «Снеговики-добряки»

Клуб организует для болельщиков специальный флешмоб.

Ещё одним участником благотворительной акции «Снеговики-добряки» стал челябинский «Трактор». «Чёрно-белые» поддержали проект и командой решили помочь ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за врождённых или приобретённых тяжелых заболеваний, осуществить их мечты.

Также в клубе объявили о проведении флешмоба. В пятницу, 11 декабря, в холле арены имени Валерия Белоусова появится специальная зона для сбора средства. Вырученные деньги пойдут на дополнительный подарок одному из зрителей. Флешмоб в поддержку «Снеговиков-добряков» состоится в субботу, 12 декабря.

«Сам флешмоб пройдёт 12 декабря в 13:30 на площади у ледовой арены „Трактор“. Вы сможете слепить своего снеговика и получить конверт, где найдёте пожелание от ребёнка с возможностью его осуществить»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Трактора».

Помимо этого, челябинцы разместили ролик, на котором защитник Илья Карпухин читает письмо в поддержку Матвея Чурова — 10-летнего мальчика из Троицка, который страдает диабетом. Он мечтает о новом смартфоне, который необходим ему для контроля уровня сахара в крови.

«Это важно для Матвея, чтобы держать спортивную форму, ведь он футболист. Пусть начинающий, юный, но всё же спортсмен. Матвей очень добрый и, как положено всем мальчикам в его возрасте, любит мечтать. Летом он хотел бы увидеть море, а ещё поехать в лагерь для таких же „сладких“, как он сам. Но то летом, а зимой Матвей мечтает о новом смартфоне с объёмом памяти, достаточным для регулярного обновления „приложений для диабетиков“»,— зачитал письмо Илья Карпухин.

Акция «Снеговики-добряки» направлена на помощь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за врождённых или приобретённых тяжелых заболеваний. Она проходит второй год подряд. В рамках акции детский омбудсмен и НКО региона собирают от детей письма Деду Морозу с желаниями, которые затем исполняют участники.