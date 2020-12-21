Челябинск могут включить в эксперимент по обкатке российского аналога Zoom

Регионы-участники определятся в первом квартале 2021 года

Уже в следующем году в России появится отечественный аналог американской платформы Zoom — сервис «Сферум». О совместной разработке площадки для дистанционного обучения и общения школьников заявили Mail. ru Group и «Ростелеком». Апробировать разработку будут в 15 регионах России. Есть ли шанс у Челябинской области?

«В соответствии с постановлением правительства России перечень регионов-участников эксперимента определит Министерство просвещения РФ. Участники должны быть отобраны в первом квартале 2021 года. В эти же сроки минпросвет подпишет соглашение с регионами. А пока никаких списков нет. Мы рассчитываем, что эксперимент пройдет удачно, и платформа постепенно станет доступна во всех регионах страны», — рассказал информационному агентству «Первое областное» сотрудник пресс-службы корпоративного центра «Ростелекома» Валерий Костарев.

Критерии отбора еще не известны. Их также определят после Нового года. И все же Южный Урал имеет шанс попасть в новый проект.

В 2019 году Челябинская область вошла в пилотный федеральный проект «Цифровая образовательная среда». В рамках проекта в школы закупают современную компьютерную технику, интерактивные доски и проводят высокоскоростной интернет. Все это необходимо, чтобы дети из самой далекой глубинки имели доступ к лучшим образовательным программам России.

«Абсолютно все школы в Челябинской области сегодня подключены к интернету. Но скоростной интернет (не менее 100 Мб/c в городе и не менее 50 Мб/c на селе) имеют только 440 образовательных организаций. Оставшиеся 549 школы будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, как того требует президент», — рассказала пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Это значит, с технической стороны наша область к очередному эксперименту, скорее всего, готова.



