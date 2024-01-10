Челябинск, Копейск и Миасс собрали больше всего жалоб по мусору

Центр управления регионом зафиксировал 10 тысяч обращений за праздничные дни

Жители Челябинской области в праздничные дни отправили почти 10 тысяч жалоб на состояние дорог и вывоз мусора. В центре управления регионом подсчитали, что больше всего на дороги жаловались в Челябинске, Копейске, Магнитогорске и Златоусте. Аналогичная ситуация и с вывозом мусора, только Магнитогорск «поменялся» на Миасс.

В Миассе еще в праздничные дни глава Егор Ковальчук сообщил, что регоператор вывел дополнительную спецтехнику на вывоз мусора. В Челябинске, по данным ЦКС на 9 января, ситуация стабилизировалась.

«Большая часть контейнерных площадок обслуживается в ежедневном режиме. Проблемы с вывозом еще есть: это порядка 50 локаций. Их очистят в самое ближайшее время. ЦУР фиксирует жалобы южноуральцев о том, что, подъехав, машина не забирает отходы. По информации ЦКС, мусоровозы не могут вывозить кучи мусора вне контейнера. Для решения этой проблемы регоператор отправляет на площадку другую спецтехнику: либо грейфер, либо автопогрузчик с самосвалом», — рассказали в ЦУРе.

Напомним, накануне глава региона Алексей Текслер провел оперативное совещание по ситуации с аномальными снегопадами. Он потребовал закупить дополнительную технику для уборки снега с улиц. По подсчетам синоптиков, 2024 год уже стал одним из самых снежных за историю челябинских метеонаблюдений.