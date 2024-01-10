В ЦКС заявили о стабилизации работы по вывозу мусора в Челябинске

С 4 января регоператор очистил от отходов более 530 контейнерных площадок

Региональный оператор «Центр коммунального сервиса» с 4 по 8 января ликвидировал завалы мусора на 534 контейнерных площадках в Челябинске. К уборке мусора в праздники привлекалось более 80 единиц разнообразной техники, в числе которой самосвалы, грейферы, погрузчики и другие. Как сообщили в пресс-службе регоператора, в целом на сегодняшний день работа по вывозу мусора стабилизирована, однако остаются переполненные отходами площадки, проезд к которым затруднен.

«За прошедшие сутки в Челябинске было зарегистрировано более 140 адресов, на которых возникли сложности с проездом. К 50 площадкам не удалось проехать из-за блокирования проезда автомобилями. Список проблемных адресов в ежедневном режиме направляется в административную комиссию Челябинска для принятия мер», — сообщили в пресс-службе ЦКС.

По данным на 9 января, большая часть контейнерных площадок обслуживается в штатном режиме.

Напомним, проблемы с вывозом мусора начались в конце декабря после обильных снегопадов. Мусоровозы не могли подъехать к контейнерным площадкам из-за некачественной уборки снега. Сотрудники ЦКС направляли обращения ответственным лицам с просьбой очистить пути, а затем, когда работы были проведены, возвращались и очищали площадки.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание по вопросу ликвидации последствий снегопадов в регионе. Он отметил, что подрядные организации, управляющие компании, регоператор оказались не готовы к такому количеству осадков, и поручил выстроить четкую систему взаимодействия всех служб в любых погодных условиях и обеспечить приобретение дополнительной дорожной техники.