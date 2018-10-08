/ Челябинск и Магнитогорск вошли в список городов с самым высоким уровнем зарплат

Южноуральские города расположились на 21 и 31 месте.

Два города Челябинской области вошли в число лидеров по заработных плат в новом рейтинге, опубликованном издательством РИА Новости. По данным исследования РИА Новости, Челябинск и Магнитогорск являются одними из самых привлекательных для работников городов. Так, второй по величине город в Челябинской области расположился на 21-м месте, тогда как столица Южного Урала — на 31-м.

Самыми зажиточными можно назвать Санкт-Петербург (2,44), Красноярск (2,4), Казань (2,28), Екатеринбург (2,25), Уфу (2,21), Челябинск (2,16) и Омск (2,16). — отмечают эксперты РИА исследования.

Отметим, городом с самым высоким уровнем заработной платы был назван Южно-Сахалинск. Москва расположилась на 5-м месте, а Санкт-Петербург — на 16-м. Замкнули рейтинг Черкесск, Севастополь и Шахты.