Полтора миллиона рублей - на книгу Здановича об Аркаиме

Впервые в истории Челябинский университет получил грант на издание труда ученого, открывшего миру Аркаим

«Аркаим. Археология укрепленных поселений. Книга 1. Жилища и жилое пространство» — так называется эта книга, в которой собраны все научные работы Геннадия Здановича. 1,6 миллиона рублей на ее издание дает Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), и это первый крупный грант, который ЧелГУ выиграл именно на издание научного труда.

Исследования профессора Здановича в таком полном варианте еще не выходили в свет — в книгу войдут результаты исследований, начатых в 1987 году.

Книга будет издана очень маленьким тиражом — всего 300 экземпляров, несколько авторских экземпляров останется в университетской библиотеке, остальные разойдутся по библиотекам, включая Российскую книжную палату, и научным центрам России. Это будет дорогое подарочное издание, себестоимость одной книги — больше 5000 рублей.

«Книга будет уникальной не только по содержанию, но и оформлению: иллюстрации будут вынесены в область французской фальцовки, чтобы сохранить масштаб и целостность отрисованных вручную чертежей, обложка будет отпечатана на основе дизайнерской бумаги Luidji Colani с применением позолотного тиснения», — сообщили в пресс-службе ЧелГУ.

Книга будет сверстана и напечатана в университетском издательстве