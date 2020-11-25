Челябинке в Татарстане удалили опасный тромб без разрезов и без наркоза

Уникальная операция длилась шесть часов.

Врачи больницы скорой медицинской помощи из Набережных Челнов провели уникальную операцию, избавив жительницу Челябинска от опасного тромба. Сложнейшая операция обошлась без разрезов и длилась около шести часов, сообщает пресс-служба клиники через свои соцсети.

Два года назад молодой челябинке Елене установили в вену кава-фильтр, который должен улавливать тромбы. Однако тромб образовался в самом кава-фильтре. Из-за этого устройство вышло из строя и вросло в стенку сосуда. Со временем это могло стать причиной разрыва соседней аорты или кишечника и могло привести к заражению.

«После двух безуспешных попыток удаления пациентка обратилась в клинику Набережных Челнов. Провести сложнейшую операцию согласились врачи Марат Шарафутдинов, Умид Ахмедов и Дмитрий Ядыков. Операция шла без разрезов и без наркоза в течение шести часов. Ставший опасным фильтр удалили», — рассказали в клинике.

При проведении операции врачи использовали свои уникальные наработки.