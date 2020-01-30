«Безопасность прежде всего»: к осени в Кусе реконструируют 150-летнюю плотину

Ход работ лично проверил Алексей Текслер.

Послушать 00:00

Плотина в Кусе, которая образует местное водохранилище, была построена в 1864 году. По ней также проходила автомобильная дорога. В 2018 году началась ее масштабная реконструкция, которая продолжается до сих пор. Сегодня, в ходе рабочего визита в Кусу, строительный объект посетил Алексей Текслер, чтобы лично проверить, как идут работы.

Губернатора заверили, что реконструкция будет закончена в срок: к осени этого года в Кусе будет построена новая плотина. Вопросы остались лишь к тому, будет ли по ней вновь организовано автомобильное движение.

«Вы говорите, состояние плотины позволяет построить дорогу? У меня тогда просьбы, вы углубитесь в эту тему, поднимите изыскания, чтобы мы понимали, что происходит и докладывали соответственно корректно. Вопрос безопасности — ключевой», — поручил Алексей Текслер.

На реконструкцию дамбы средства были выделены из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и местного. Всего на новый объект потратят более 200 миллионов рублей.