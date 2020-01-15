Требования к приютам для животных установили в Челябинской области

Документ подготовили в министерстве сельского хозяйства региона.

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Министерство сельского хозяйства Челябинской области утвердило документ, в котором обозначается принцип работы приютов для животных, а также их обязанности и нормы содержания питомцев. При этом в документе отмечается, что информация для сотрудников таких заведений будет размещена в администрации каждого города и района региона. Рассказываем, к чему обязали хозяев приютов.

Так, в документе говорится, что ответственные за приюты для животных обязаны обеспечивать последних надлежащим уходом, своевременно оказывать ветеринарную помощь, маркировать животных, принимать меры по предотвращению появления потомства, предоставлять животных по месту их содержания по требованию должностных лиц государственного надзора, а также утилизировать их биологические отходы в соответствии с законом.

Также в документе говорится о том, что приюты могут временно размещать животных по соглашению с их владельцами, а также об умерщвлении питомцев.

«Животных умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистами в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного. Решение об умерщвлении принимается комиссией, состоящей из не менее двух специалистов в области ветеринарии и представителя приюта»,— говорится в документе.

Кроме того, на 80 животных приюты должны иметь двух обслуживающих работников и одного специалиста по социальной адаптации. Все сотрудники должны быть обеспечены спецодеждой и обувью, а также необходимыми инструментами.

Отмечается и важность расположения приюта. Так, они должны быть размещены в отдельных зданиях и не ближе чем на 150 метров к жилым домам. Территория приюта должна быть обнесена сплошным или сетчатым забором высотой не менее 2 метров с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,4 метра. Также приют должен быть оборудован централизованными или децентрализованными системами водоснабжения и водоотведения, канализации, электро- и теплоснабжения, наружного освещения и вентиляции и системой видеонаблюдения.

Некоторые нововведения в Закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступят в силу 1 января 2021 года, что позволяет уже действующим организациям привести свои приюты в соответствие с приказом Минсельхоза Челябинской области. Полный свод правил можно узнать в администрации города или района.