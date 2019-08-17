Челябинка, победившая в реалити-шоу «Кондитер-3», мечтала попасть еще на первый проект

Поучаствовать в нем ей помешала серьезная травма позвоночника.

Жительница Челябинска Наталья Зыкова победила в реалити-шоу «Кондитер-3» на телеканале «Пятница». Торт «Трухлявый пень», который испекла Наталья, поразил известного повара Рената Агзамова и принес Наталье звание лучшего кондитера страны.

Наталья Зыбкова мечтала об участии в проекте еще когда по телевизору показывали первый сезон. К сожалению, поучаствовать в нем раньше она не могла, не позволяло здоровье.

«Я очень давно хотела попасть на этот проект, еще когда он выходил в первый раз, но, к сожалению, у меня была тяжелая травма позвоночника, я лежала и не могла встать. У меня были мечты, я смотрела первый проект и мне туда очень хотелось. Я поправила здоровье, у меня сейчас все хорошо», — поделилась с корреспондентом сайта «Первый областной» Наталья Зыкова.

Подать заявку на участие в проекте у кондитера получилось практически чудом. В социальных сетях она увидела, что проводится отборочный тур, написала организатору и оказалось, что есть всего пара часов, чтобы отснять материал для видео-резюме.

«Это был последний день отборочного тура, мне позвонили и сказали, что у меня есть всего несколько часов. Поэтому я практически не успела подготовиться, была очень уставшая. Я записала видео, отправила его и больше мне не поступало никакой информации. Мне за 4 дня до поездки выслали электронный билет. Прошло три недели с момента, когда я отправила видео, я уже успела забыть, что отправила заявку», — делится с корреспондентом сайта «Первый областной» Наталья Зыкова.

Приехав на конкурс, Наталья показала все свои знания и умения, продемонстрировала свои навыки и по праву заняла первое место. Помимо звания лучшего кондитера, ей полагается денежный приз, размером в миллион рублей.