Челябинка обнаружила, что ходила к врачам, к которым она не ходила

Женщина заметила приписки в электронной карточке поликлиники

Жительнице Челябинска пришло несколько сообщений на «Госуслуги» с информацией о посещении докторов ГКБ № 9, которых она не посещала. Зачем медицинские учреждения делают приписки в карточки пациентов и законно ли это, журналисту ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе ФОМС.

«В декабре я была на больничном с ОРВИ. Каждый мой визит к доктору отражался на „Госуслугах“. А уже в январе я обнаружила, что, помимо медиков, которых я действительно посещала, в системе есть сообщения о том, что я обращалась к докторам совершенно не связанных с ОРВИ профилей — к психотерапевту и гинекологу», — рассказывает Ирина.

Пациентка предположила, что таким образом медики добавляют себе рабочие часы, чтобы увеличить зарплату. Женщина считает это несправедливым.

«Если какой-то доктор в поликлинике не востребован, пусть наймут больше тех докторов, к которым трудно получить талоны. К тому же меня смущает, что врачи пишут историю моих болезней без меня. Если что-то случится и дело дойдет до экспертизы меддокументов, как мои близкие или я будем доказывать, что на приеме у этих врачей я тогда не была?» — задается вопросом Ирина.

Женщина вспоминает, что уже сталкивалась с подобным после рождения дочери более десяти лет назад. Тогда в карточку девочки внесли несколько записей о посещении патронатной медсестры на дому.

Проблема приписок в карточках действительно не нова, подтвердили нашему журналисту в пресс-службе Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области. Но иногда такие приписки появляются по ошибке — в случае полного совпадения ФИО двух пациентов.

«Если на „Госуслугах“ вы обнаружили „приписку“ — медицинскую помощь, которую реально не получали, — нужно сообщить об этом в страховую компанию, которая выдавала вам полис ОМС. У каждой страховой компании есть круглосуточная телефонная горячая линия, номер которой указан на полисе ОМС», — отмечают в пресс-службе ТФОМС.

Страховщик проведет внеплановую проверку — сравнит объем предъявленных к оплате медицинских услуг с записями в медкарте. Если страховщик выявит нарушения, к медицинской организации могут применить финансовые санкции.

Материал создан ИА «Первое областное».