/ «Я до конца не верила, что войду в состав». Челябинка рассказала об опыте волонтерства на ЧМ-2018

Девушка стала частью Оргкомитета в Калининграде.

Жительнице Челябинска удалось стать волонтером на Чемпионате мира по футболу, который проходит сейчас в России. В качестве помощника в медиацентре Ольга Василенко отправилась в Калининград. Там она провела больше месяца. Отличительной чертой волонтеров всех направлений от FIFA стала красная форма.

Поездке в один принимающих турнир городов предшествовало 2 года усиленной подготовки. Девушке пришлось улучшить свой английский, заняться спортом и набраться опыта на других, менее крупных соревнованиях. Ольга успела побывать волонтером на Чемпионате по водному поло, юниорскому Чемпионату мира по хоккею и других.

В основные задачи волонтера входила выдача аккредитаций представителям СМИ, телевещательным компаниям и сотрудникам FIFA. Такжев функционал добровольца входит взаимодействие с другими подразделениями.

Лично для меня этот Чемпионат был самым ожидаемым событием за последние 2 года. Я до конца не верила в то, что войду в состав волонтерской корпуса. На данный момент это самое крупное и самое престижное мероприятие из всех в мире, так как наблюдает за ним половина населения планеты. Самое яркое событие для меня на этом Чемпионате — участие в церемонии открытия матча Сербия-Швейцария. Очень мало волонтеров смогли попасть на нее. Я изначально хотела участвовать именно в этой игре, это было принципиально. — рассказала сайту «Первый областной» волонтер Ольга Василенко.

На память об этой поездке у девушки останется колоссальный опыт, множество новых знакомств и та самая красная форма.