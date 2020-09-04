«Металлург» выиграл первый матч чемпионата КХЛ

Магнитогорцы обыграли «Куньлунь Ред Стар».

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Магнитогорский «Металлург» выиграл первый матч в новом сезоне КХЛ. Подопечные Ильи Воробьёва на своём льду обыграли «Куньлунь Ред Стар» со счётом 2:1.

«Металлург» получил игровое и численное преимущество в самом старте игры. В первом периоде магнитогорцы играли в формате 5 на 3, но забить гол не смогли. В ответ «Куньлунь» организовал выход 1 на 1, но Андрей Максимов не смог переиграть Василия Кошечкина. Затем «сталевары» вновь остались в большинстве, но в этот раз смогли «распечатать» голкипера «Куньлуня» Дмитрия Шикина. Первый гол за «Металлург» в официальных матчах забросил Сергей Плотников, который в отсутствии Сергея Мозякина исполняет роль капитана команды.

Во втором периоде команды стали играть в обоюдоострый хоккей. В итоге несколько моментов имели как «Магнитка» так и «Куньлунь», а в одной из атак гости получили большинство, когда правила нарушил всё тот же Сергей Плотников. Однако хоккеисты китайской команды не смогли реализовать его благодаря прессингу магнитогорцев. Затем сам «Металлург» во второй раз дважды был в большинстве, но забить подопечные Ильи Воробьёва не смогли.

На старте третьего периода «Магнитка» трижды играла в меньшинстве. У хозяев площадки удалились Сергей Плотников, Тейлор Бек и Егор Коробкин. Реализовать численное преимущество гости не смогли. После этого Андрей Нестрашил воспользовался ошибкой гостей и отдал пас на Андрея Чибисова, но последний попал в перекладину. Второй гол магнитогорцы забили в концовке встречи, счёт забитым шайбам за «Магнитку» открыл Харри Песонен. Концовку встречи «Куньлунь» проводил вшестером, а Никита Хлыстов получил 2 минуты. В итоге гости за секунду до конца встречи отыграли один гол.

Благодаря этой победе магнитогорцы набрали первые очки в чемпионате КХЛ. Следующий матч «Металлург» также проведёт на собственном льду. В воскресенье, 6 сентября, команда Ильи Воробьёва сыграет против ХК «Сочи».

«Металлург» (Магнитогорск) 2:1 «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) (1:0; 0:0 1:1)

Голы:

16:50. Сергей Плотников, «Металлург», 1:0

56:32. Харри Песонен, «Металлург», 2:0

59:59. Руслан Педан, «Куньлунь Ред Стар», 2:1

Статистика матча: Броски: 74-46; Броски в створ: 35-28; Голы: 2-1; Вбрасывания: 33-26; Блокированные броски: 11-23; Силовые приемы: 14-21; Время в атаке: 14:38-09:08; Штраф: 10-14.