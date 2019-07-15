Когда температура воздуха поднимается выше 30 градусов, то пора выбрасывать новогоднюю елку. Наверное, так подумал житель микрорайона Тополиная аллея и отнес дерево на контейнерную площадку прямо в мишуре.
Пожелтевшую елку 13 июля сфотографировали челябинцы и выложили в интернет с подписью «Это Челябинск, детка». Пользователи в соцсетях мгновенно отреагировали в комментариях:
«Слабак!»
«Смысл выбрасывать елку, скоро уже опять её заносить и наряжать»
«Зачем вынесли? Так хорошо стояла!»
Некоторые даже дают совет, что надо было немного обновить дерево, покрасив его из баллончика, и оставить до следующего нового года.
Один из пользователей интернета пошутил, что это просто Федору Конюхову из-за постоянных путешествий было некогда выбросить дерево.
Южноуральцы также предположили, что возможно это флешмоб, так как недавно новогодние елки неоднократно были замечены в мусорных баках города.
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