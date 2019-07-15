Челябинскую разработку будет использовать компания Intel

Новая технология поможет распознавать движения и жесты пользователей.

Челябинскую технологию для трекинга тела Nuitrack будет использовать компания Intel. Об этом стало известно в ходе крупнейшей международной конференции по компьютерному зрению CVPR-2019 в Лос-Анджелесе.

Разработкой занималась челябинская компания 3DiVi, которая специализируется на создании программного обеспечения для компьютерного зрения. Используя 3D-сенсоры, Nuitrack позволяет распознавать движение тела, мимику, а также жесты в режиме реального времени. Программное обеспечение сможет единовременно распознавать шесть пользователей системы.

Стоит отметить, что это не первая разработка подобного рода. В 2010 году компания Microsoft выпустила в продажу Kinect — девайс, который позволял управлять игровыми консолями компании с помощью движения, а также должен был использоваться в сфере медицины. Однако проект не был популярен у разработчиков, поэтому уже в 2016 году поддержка проекта была прекращена.

3DiVi была основана в 2011 году. Также она входит в список компаний, получивших грантовую поддержку от фонда «Сколково».