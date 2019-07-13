Популярный певец Эд Ширан выпустил новый альбом

Музыкальный сборник состоит из коллабораций с известными артистами.

На днях вышел долгожданный альбом от знаменитого по всему миру певца Эда Ширана. Сборник включает в себя 15 треков, композиции записаны вместе с 22 артистами.

Альбом No.6 Collaborations Project стал у британского певца четвёртым. У музыкального сборника есть «старший брат» No.5 Collaborations Project, который так же состоял из «фитов» с популярными артистами. Тогда эта работа Эду очень понравилась, и спустя 8 лет он решил повторить этот проект, спев уже с новыми, но не менее талантливыми исполнителями.

В этот раз в по-настоящему летний альбом вошли такие артисты, как Eminem, 50 Cent, Justin Bieber, Bruno Mars, Cardi B, Skrillex, Travis Scott, H.E.R и многие другие.

Каждый трек самобытен, каждая песня передаёт стиль и настроение артиста, с которым записан релиз. Но несмотря на это, складывается общая красивая картинка, чувствуется желание всех участников проекта создать что-то летнее и безумно приятное.

«Я большой поклонник всех артистов, с которыми мне удалось посотрудничать, и я получил огромное удовольствие, работая над релизом», — рассказывает молодой певец.

Альбом получился ярким, насыщенным, лёгким. Когда как не летом слушать такую музыку?

Включайте плейлист и наслаждайтесь летом вместе с творчеством зарубежных артистов. Приятного прослушивания!



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