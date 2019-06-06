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/ Челябинец перевел на русский книгу о 100 невероятных футбольных байках

Челябинец перевел на русский книгу о 100 невероятных футбольных байках

Для Дмитрия Садылко это третья большая работа с издательством.
сегодня в 18:40
  |  Общество

Экс-редактор сайта «Первый областной» помог русскоязычным читателям познакомиться с самыми интересными футбольными историями. Челябинец Дмитрий Садылко вместе с другом Егором Обатуровым перевел книгу Лучиану Вернике, посвященную истории самого популярного вида спорта. В нашем варианте она называется «Футбольные байки. 100 невероятных историй, о которых вы даже не догадывались».

Как рассказал Дмитрий Садылко, перевод занял около 2 месяцев. Самым сложным в работе оказалось договориться о деталях, например, переводе терминов. Все вопросы решались во время масштабных скайп-конференций.

Было тяжко, но мы довольно оперативно работали, подстегивали друг друга. Истории правда интересные, увлекали меня, хотелось узнать, что дальше. Сами по себе главы в книге небольшие, можно было перевести до 5-6 за вечер. Два дня мы переводили — на третий день делали большую скайп-конференцию на 4-5 часов, в которой мы подводили все под единый знаменатель. — поделился с сайтом «Первый областной» Дмитрий Садылко.

Экс-редактор сайта «Первый областной» с детства увлечен футболом, а потому перевод книги доставил ему большое удовольствие. По словам Дмитрия Садылко, многие факты неизвестны даже настоящим знатокам футбола, а новички в изучении этого вида спорта будут в настоящем восторге, узнав, почему в командах по 11 человек, а у вратарей своя форма.

Это не первая книга, которую переводят Дмитрий Садылко и Егор Обатуров. До этого друзья познакомили русскоязычных футбольных фанатов с историей Златана Ибрагимовича, подготовив перевод книги «Я — Златан», они же адаптировали для России книгу «Неймар: моя история. Беседы с отцом». Работа, как рассказал экс-редактор «Первого областного», началась с интереса к личности шведского нападающего и любительского перевода для пользователей сайта Sports.ru. Затем на друзей вышло издательство, оценив перевод и предложив выпустить книгу.

Книгу про Златана выпустили тиражом в 2 тысячи экземпляров, потом довыпустили тем же тиражом. В итоге мне люди писали и спрашивали, где приобрести книгу, потому что ее уже нет в продаже. Мы готовы переводить другие книги, и не только про футбол. Но мне нравится писать самому и быть автором, а перевод — просто дополнительная возможность подтянуть спортивные знания и английский. — рассказал сайту «Первый областной» Дмитрий Садылко.

Книга «Футбольные байки. 100 невероятных историй, о которых вы даже не догадывались» уже в продаже. Ее выпустило издательство «Эксмо» в серии «Спорт изнутри». Как рассказал Дмитрий Садылко, он надеется, что следующей книгой, над которой пойдет работа, станет «Я — футбол» о карьере Златана Ибрагимовича.

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Комментарии

Федя
20:04, 06.06.2019
Кому на фиг нужен этот футбол, тупая игра...

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