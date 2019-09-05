«Она шла с тем, что умеет»: мама юной челябинки поделилась впечатлениями от шоу «ТАНЦЫ»

9-летняя Марианна Краснопевцева прошла отбор на танцевальный телевизионный проект.

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9-летняя Марианна Краснопевцева из Челябинска прошла кастинг в популярное шоу «ТАНЦЫ». Юная челябинка импровизирует в стиле хип-хоп. Она вышла на сцену без заготовок, чем вызвала восторг у наставников шоу — хореографов Егора Дружинина, Татьяны Денисовой и Мигеля.

Марианна из спортивной семьи. Её мама Юлия — руководитель школы танцев. И по её признанию, девочка не первый раз пробуется в шоу.

«Она давно хотела и ждала пробы на «ТАНЦЫ». Пробовались на кастинг для взрослых участников (с 16 лет), когда здесь, в Челябинске проходил предкастинг. Но нам сказали, что нужно подрасти. А когда объявили, что принимают детские видео-заявки, то мы отправили свою не раздумывая», — поделилась Юлия Краснопевцева с корреспондентом медиахолдинга ОТВ.

Также отмечалось, что Марианна готовилась к отборочному выступлению в обычном режиме. Главное, нужно было выбрать музыку, под нее челябинка и готовилась. Кастинг Марианна прошла успешно, а сама девочка признается, что может танцевать в разных стилях, не только хип-хоп.



Теперь Марианна ожидает распределения в команды наставников, после чего начнется основной этап шоу. Юные участники будут выступать в дуэте со взрослыми подопечными Мигеля, Егора Дружинина и Татьяны Денисовой.