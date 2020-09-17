В обновленный список «Форбс» попало пять южноуральских компаний

Издание опубликовало рейтинг выручки 200 частных компаний России.

Издание «Форбс» опубликовало рейтинг из 200 частных компаний в России, расположив их в списке согласно их выручке за 2019 год. В обновленный список попали компании из Челябинской области.

15 строчку рейтинга занимает ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», его выручка за 2019 год составила 514,6 миллиарда рублей. Компания «Красное&Белое» заняла 25 строку с выручкой в размере 344 миллиардов рублей. Отметим, что в 2019 году компания прошла процедуру слияния с ритейлером «Дикси» и сетью алкомаркетов «Бристоль».

Группа компаний «Мечел» с выручкой в 296,6 миллиарда рублей расположилась на 29 строке рейтинга. В состав холдинга входят такие предприятия, как ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ПАО «Уральская кузница», ООО «Мечел-Транс Авто», а также ООО «Каслинский завод архитектурно-художественного литья».

47 строку рейтинга занимает группа ЧТПЗ, в которую входят такие предприятия, как ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», а также АО «Первоуральский новотрубный завод», выручка которых составила 192,3 миллиарда рублей.

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» занимает 181 строку рейтинга с выручкой 55,6 миллиардов рублей.