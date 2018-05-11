/ Борису Дубровскому доложили о решении проблем чебаркульских дольщиков

Горожане получат свои квартиры до конца года.

15 семей смогут отметить новоселье после длительного ожидания. Дольщикам чебаркульского долгостроя вручат ключи от новых квартир в четвертом квартале 2018 года. При поддержке властей и нового инвестора — компании «Жилгражданстрой» — им подобрали подходящее жилье.

В Чебаркуле дольщикам были предложены квартиры в строящемся доме, срок окончания возведения и ввода жилья в эксплуатацию — ноябрь 2018 года. По сути, решение найдено, наконец дольщики компании «ПромСитиСтрой» получат квартиры, да, в другом доме, но не хуже тех, которые покупали. — отметил вице-губернатор Сергей Шаль.

Также положительные сдвиги отмечаются в других южноуральских долгостроях. В жилом комплексе «Яркая жизнь» продолжаются строительные работы, дома готовятся подключить к инженерным сетям, ведется внутренняя отделка и установка лифтов. Борис Дубровский поставил задачу сдать дом № 8 в сентябре 2018 года. Незавершенными остаются еще 3 дома.