/ Чай Lipton: процесс производства, контроль качества и польза напитка

Специалисты бренда рассказали, в чем именно заключается секрет успеха чая Lipton.

История Lipton насчитывает десятки лет, за время которых бренду удалось заслужить мировое признание, благодаря безупречному качеству и широкой линейке вкусов, а также доступной для потребителя стоимости. Специалисты бренда рассказали, в чем именно заключается секрет успеха чая Lipton.

О полезных свойствах чая известно многое: ученые не прекращают исследования этого популярного во всем мире напитка, изучая его влияние на организм. В первую очередь следует отметить, что чай — это напиток растительного происхождения, не содержащий калорий. Он положительно влияет на сердце и сосуды, помогает поддерживать водный баланс и содержит целый комплекс микроэлементов с антиоксидантными свойствами. Кроме того, напиток помогает взбодриться и повысить рабочую продуктивность и, в отличие от кофе, делает это мягко и на более длительное время: все дело в сочетании чайного кофеина и танина. Для максимальной бодрости компания Unilever разработала черный чай Lipton Экстра Крепкий — яркий и в меру терпкий вкус напитка отличается насыщенностью и дарит мощный заряд вдохновения на долгое время.

Существует мнение, что зелёный чай полезнее чёрного, но на самом деле это всего лишь миф. Эксперты с уверенностью заявляют, что оба вида одинаково хороши для нашего организма, однако в зеленом чае содержится больше кофеина и фолиевой кислоты, а в черном — катехинов, предотвращающих возникновение раковых клеток. Напиток также содержит полисахариды, способствующие более медленному всасыванию углеводов.

В то же время у зеленого чая все же есть некоторые особенности: в частности, он уменьшает отеки и притупляет чувство голода — именно поэтому напиток пользуется особой популярностью у людей, желающих сбросить вес и поддерживать себя в отличной форме. Кроме того, это отличный детокс-продукт, выводящий все вредное и лишнее из организма: для нужного эффекта достаточно выпивать чашку напитка ежедневно. Конечно, польза чая напрямую зависит от его качества: верным помощником станет зеленый чай Oriental Sencha из коллекции Lipton Green Tea — его отличает особенный нежный вкус с нотками розы и личи.





Основой любого чая становится процесс его производства, причем именно от этого процесса зависят вкус, вид и польза будущего напитка. В производственный процесс Lipton входит семь стадий:

сбор: с куста вручную собирают два-три верхних листочка и почку (они содержат на 30% больше танина, эфирного масла, витаминов и микроэлементов по сравнению с остальными листьями);

завяливание: чай ненадолго оставляют на воздухе;

скручивание: чай скручивают роллер-машинами, а после делят на грейды (чаинки разного размера);

ферментация: превращение чая в ферментированный черный, неферментированный зеленый и полуферментированный улун;

сушка;

сортировка;

упаковка.

Изготовление будущего вкуснейшего напитка начинается на плантациях, где работники собирают вручную те самые два-три верхних листочка с почкой с куста Китайская камелия, растущего в тропиках в субтропиках: в случае Lipton — в Кении и Танзании. Произрастающий в этих регионах чай считается самым чистым во всем мире. Землю здесь не обрабатывают химикатами: большое количество эвкалиптов служит репеллентом (веществом, отпугивающим насекомых и животных) растительного происхождения. Высококачественные чайные листья, собранные вручную на лучших плантациях мира — составляющие успеха Lipton.

Специалисты Lipton проводят многоступенчатую проверку качества на протяжении всего процесса: это подтверждает тот факт, что Lipton стал победителем исследования независимого экспертного центра «Росконтроль». На протяжении недели ти-тестеры компании изучают более десяти тысяч видов чая, лабораторные специалисты занимаются научными исследованиями и совершенствуют способы выращивания, сбора и обработки листов. В это же время на современных чаеразвесочных фабриках Lipton пристально следят за соответствием процессов высшим международным стандартам.





Многие потребители задумываются о составе чайного пакетика и упаковки: представители компании Unilever гарантируют, что все материалы сертифицированы и разрешены для контакта с продуктами. В частности, логотип наносится с помощью пищевого красителя — это значит, что если ярлык попадет в воду, не произойдет ровным счетом ничего опасного для здоровья. Пакетик делают из фильтровальной бумаги, которую запечатывают термоспособом. Кстати, для создания пакетированного чая используют точно такую же технологию, что и для листового: разница лишь в том, что для пакетиков листья измельчают в целях более быстрого заваривания, а это значит, что по качеству они не различаются.

Проснуться утром, сделать перерыв на работе, поболтать с друзьями или расслабиться после насыщенного дня — чашка вкусного и ароматного чая Lipton идеально подойдет ко всему. Не случайно философия бренда — «Откройся тому, что действительно важно!»: вся деятельность Lipton, от сбора листа до фасовки пакетиков, направлена на то, чтобы вы могли насладиться любимым напитком отличного качества в любое время.