Частные клиники начнут делать тесты на коронавирус в Челябинске

Корреспондент ОТВ лично побывал в одной из клиник и уже получил свой результат.

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Одна из частных клиник в Челябинске в скором времени начнёт тестировать на наличие коронавирусной инфекции всех желающих. Роспотребнадзор уже выдал соответствующее разрешение. Корреспондент телеканала ОТВ лично побывал в медицинском учреждении и узнал, как будет проходить процедура.

«Процедура быстрая и несложная, с помощью приспособления, похожего на тонкую кисточку, врачи берут мазки из носа и рта. Результат анализа будет готов в течение суток»,— рассказывает врач.

К приёму пациентов уже всё готово: спецодежда, очки и респираторы для врачей и необходимое оборудование для проведения процедуры. При этом принимать желающих будут в строго отведённое время и по предварительной записи.

Какие клиники уже с понедельника будут готовы принимать пациентов? Какова будет стоимость анализа на коронавирусную инфекцию? Что будут делать врачи в частных клиниках, если результат окажется положительным? Ответы на эти и другие вопросы можно будет узнать уже сегодня, 11 апреля, в программе «Итоги недели» в 21:30 на ОТВ.