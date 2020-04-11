Тест-систему на антитела к коронавирусу зарегистрировали в России

Система поможет оценивать эффективность разрабатываемых вакцин.

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В России создали специальную тест-систему для определения антител к новому коронавирусу. Разработчиком системы, названной «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор», стал государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора.

«Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19»,— рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Известно, что тест-система разработана в кратчайшие сроки, прошла все необходимые технические и клинические испытания, а также получила бессрочное регистрационное удостоверение.

Напомним, на 11 апреля в Челябинской области выявлено 42 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В России болеет коронавирусом 13 584 человека. Во всём мире на сегодняшний день коронавирусной инфекцией заражены 1 709 014 человек. Более 103 тысяч больных скончались.