Частные клиники Челябинской области заподозрили в завышении цен на КТ легких

Проверку рынка начала Антимонопольная служба.

Антимонопольная служба Челябинской области начала собирать информацию о цене на компьютерную томографию легких в частных клиниках региона. Проверка ведется по просьбе территориального отделения Росздравнадзора, экспертам которого не понравился впечатляющий разброс цен.

Так, в частных клиниках «Кармель», «Энлимед», «Лотос» компьютерная томография легких стоит от 3 600 до 6 000 рублей. При этом тариф на оплату компьютерной томографии по ОМС составляет 2 063 рубля — в два-три раза дешевле.

«Мы просим граждан, проходивших компьютерную томографию легких за деньги, прислать в наш адрес информацию о стоимости медицинской услуги. Это может быть чек об оплате, договор или акт выполненных работ с указанием медицинского учреждения, самой услуги, ее стоимости и даты», — обращается к южноуральцам пресс-служба Челябинского УФАС.

Чтобы сделать корректные выводы, УФАС намерена изучить цены за последние три года.

Информацию можно направить на электронную почту to74@fas.gov.ru c темой письма «КТ легких». Персональные данные лучше скрыть либо же приложить к документам согласие на их обработку.