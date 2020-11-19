Росздравнадзор считает рост цен в аптеках Челябинской области некритичным

Руководитель регионального отделения рассказала про ажиотажный спрос на лекарства и максимальные наценки в розничной сети.

Жители Челябинска жалуются на цены в аптеках. Иногда стоимость одного препарата различается в несколько раз. Почему подорожали лекарства, а какие-то вообще не найти, в программе «Есть вопрос» на ОТВ рассказала руководитель территориального управления Росздравнадзора по Челябинской области Лариса Землянская.

Челябинцы запасаются впрок

По словам Землянской, Росздравнадзор постоянно контролирует цены в аптеках и проверяет наличие лекарственных препаратов. Особенно тех, что входят в список жизненно необходимых.

«Вывод такой: критического положения нет. Есть определенная напряженность. Прежде всего это связано с тем, что в пандемию, по данным Минпромторга, производители лекарственных препаратов нарастили свое производство в два раза, а спрос, особенно с октября, вырос гораздо больше. В том числе потому что челябинцы закупают лекарства впрок. Люди приходят в одну аптеку, а там нужного препарата уже не осталось. Тогда челябинцы бегут в другую аптеку и набирают его с запасом», — рассказала Лариса Землянская.

Руководитель Росздравнадзора попросила челябинцев не создавать домашние запасы. Те же антибиотики или разжижающие кровь препараты имеют серьезные противопоказания. Назначать их должен врач, а продавать следует исключительно по рецепту. Хотя, случается, и по рецепту их сейчас не найти.

«Бывают случаи, когда человек приходит в аптеку с рецептом, а нужного лекарства нет. Это нарушает требования к ассортименту товаров. Работник аптеки должен сказать, где приобрести такое лекарство, или оставить рецепт у себя и заказать препарат через свою аптечную сеть. Недопустимо оставлять человека без лекарственного препарата, если у пациента есть рецепт от врача», — замечает Лариса Землянская.

Также руководитель Росздравнадзора напомнила, что амбулаторные пациенты с коронавирусом и с подозрением на ковид получают лекарства бесплатно. А это значит, без терапии в разгар пандемии жители области не останутся.

Виновата ли маркировка?

В октябре перебои в аптеках были связаны с необходимостью маркировки лекарств. Однако эту проблему уже решили.

«Мониторинг движения лекарственных препаратов позволяет отследить каждую упаковку от производителя до потребителя. Идея очень хорошая. Но компьютерные программы давали сбой, из-за этого препараты не получалось ввести в оборот, они не попадали в аптеку. Тогда правительство РФ разрешило проводить маркировку в уведомительном порядке. Проблема была исчерпана», — замечает Землянская.

Парацетамол: кому за 7 рублей, а кому и за 70

Самый большой разброс цен оказался на парацетамол, которым принято сбивать температуру. В госаптеках его продают по семь рублей за упаковку, а в частных — уже по 76 рублей. Но нарушений Росздравнадзор в этом не видит.

«Весь дешевый парацетамол — из старых запасов. Еще весной завод-производитель отпускал его по пять-шесть рублей за упаковку. «Областной аптечный склад» успел сделать запас препарата на полгода, поэтому продает его по семь рублей. Другие сети лекарства не запасали и теперь закупают парацетамол по новой цене — а она выше 60 рублей. А потом делают свою наценку.

Почему растут цены и как их сдержать

В целом рост цен на лекарства в Челябинской области небольшой. Отчасти он вызван ростом транспортных расходов на срочную доставку лекарств.

«Первый вице-губернатор Ирина Гехт лично звонила поставщикам и просила, чтобы лекарства нам отпускали по приемлемым ценам. Кроме того, мы договорились с коммерсантами, что их оптовая и розничная наценка будут ниже максимально допустимой. А по закону они могли бы накручивать на каждом этапе по 25% от стоимости лекарств, то есть поднимать цену производителя наполовину», — говорит Лариса Землянская.

Информацию о спорных случаях повышения цен Росздравнадзор направил в Антимонопольную службу — там организована своя проверка.

Если факт завышения цен докажут, аптеки оштрафуют.