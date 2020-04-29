Ролик о тяготах самоизоляции записали артисты челябинского театра оперы и балета

Деятели искусства показали, как переживают ограничения.

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Хор челябинского театра оперы и балета записал ролик о тяготах режима самоизоляции. На видео артисты в песне рассказывают о том, как тяжело они переживают ограничения.



Сам ролик снят в ироничной форме. В нём также можно рассмотреть быт артистов театра. Все по-разному переживают самоизоляцию. Одни занимаются домашними делами, другие вышивают и посвящают время себе. При этом все находятся в своих квартирах, о чём авторы ролика предупреждают в самом начале.

«Основано на реальных событиях. Все материалы получены исключительно путем сведения и монтажа отдельно записанных отрывков. Ни один артист хора не нарушил самоизоляции», — гласит предупреждение в начале видео.

Отметим, что это не первая подобная акция театра оперы и балета. Ранее его солисты организовали импровизированное выступление с балкона многоэтажки и исполнили песни советских композиторов и известные музыкальные произведения на итальянском языке. В концерте приняли участие Екатерина Чебыкина, Дмитрий Никитин и Андрей Сартаков.