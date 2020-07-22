Тех, кто работает с людьми, будут чаще проверят на коронавирус

Поручение об усилении контроля дал Алексей Текслер.

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Организации, которые работают напрямую с жителями Челябинской области, будут тщательнее проверяться на коронавирус. Такое поручение сегодня, 22 июля, дал губернатор Алексей Текслер в рамках мер профилактики и защиты от инфекции.



По словам главы региона, это необходимо в первую очередь для жителей Челябинской области. В качестве примера несоблюдения мер, связанных с COVID-19 Алексей Текслер привёл в пример работы ресторанов в Челябинске. В некоторых из них после открытия были обнаружены нарушения.

«Конечно, если такие нарушения будут продолжаться, мы будем вынуждены отдельные заведения закрывать. В первую очередь это делается в интересах наших жителей, чтобы болезнь, которая по-прежнему опасна, не распространялась. Чтоб мы с каждым днем чувствовали себя уверенней и переходили к обычной жизни»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Согласно официальным данным министерства здравоохранения Челябинской области в среду, 22 июля, в регионе подтверждено 10 628 случаев коронавируса, 133 из которых — за прошедшие сутки. В настоящее время от инфекции вылечилось 6 707 человек, 225 погибло.

Напомним, до воскресенья, 26 июля, в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Кроме того, сохраняется обязательный масочный режим для мест массового скопления людей.