В Челябинске затопило этаж диспансера с больными коронавирусом

Здание подтопило из-за забитой мусором ливнёвки.

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Потоп случился в Челябинском областном противотуберкулёзном диспансере на улице Комаровского. В нём сейчас лежат пациенты, болеющие коронавирусом. Информация о затоплении здания появилась сегодня, 22 июля.



Протечка подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. По данным представителя ведомства она случилась из-за заполнения ливнёвки водой. Накопившаяся вода протекла на 4 этаж из-за чего случилось затопление. В итоге пациентов перевели в палаты на другие этажи.

«Дождевая вода, накопившаяся на кровле, протекла на 4 этаж, вследствие чего произошло затопление 4 этажа здания. Пациенты переведены на 3 и 2 этажи, получают всю необходимую медицинскую помощь. Медицинское оборудование не пострадало, на четвертом этаже находились палаты. Вся мебель была вовремя эвакуирована»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе минздрава региона.

На данный момент все протечки устранены. Также была прочищена ливневка, а отверстия, через которые подтопило 4-й этаж. После просушки помещения подрядчик, в рамках гарантийных обязательств, приступит к устранению недостатков, подчеркнули представители министерства здравоохранения.