Количество выписанных почти в два раза превысило количество заболевших коронавирусом в Челябинской области

Больницы покинули более 250 человек.

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Рекордное число пациентов, выздоровевших от коронавируса, зафиксировано в Челябинской области. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки были выписаны 253 пациента, излечившихся от COVID-19. При этом в больницы, с подтверждённым диагнозом, поступило 129 человек.



«На утро 23 июля в регионе подтверждены 10757 случаев заболевания COVID-19. Больных COVID-19 — 3526 человек. За прошедшие сутки выписаны 253 человека. Всего 6960 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 367 179. За прошедшие сутки — 4073 тестов»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Не обошлось в прошедшие сутки без смертей. Непосредственно от коронавируса умерших не было, однако у трёх человек он был выявлен как сопутствующее заболевание. Самой младшей из погибших была 63-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерли 3 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: сахарный диабет со множественными осложнениями, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 63 года; сахарный диабет, диабетическая макроангиопатия, ковид сопутствующий — пациентка, 72 года, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 72 года»,— добавили в минздраве.

Напомним, до 26 июля регион живёт в режиме повышенной готовности. На данный момент неизвестно, снимут его в выходные или же он будет снова продлён. Также в Челябинской области продолжает действовать обязательный масочный режим, предполагающий ношение средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей.