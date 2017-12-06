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/ Школьников научили основам программирования на примере «Лаборатории Касперского» и «Майкрософт»

Школьников научили основам программирования на примере «Лаборатории Касперского» и «Майкрософт»

Необычные уроки информатики под названием «Час кода» прошли в Челябинске и Копейске.
сегодня в 11:26
  |  Общество

Специализированные уроки информатики с участием представителей ведущих ИТ-компаний региона с 4 декабря начали проходить в школах Челябинска и Копейска. «Час кода» необходим для того, чтобы познакомить школьников с профессиями инженера и программиста. В доступном формате школьникам рассказали о работе «Лаборатории Касперского», «Майкрософта», «Кодвардса» и «Зептолаба». После этого ребята смогли испытать себя на практике.

В преддверии перехода к цифровой экономике, о необходимости построения которой говорил Президент России, большую ценность будут представлять люди, обладающие обширными знаниями в области применения новейших технологий, таких как блокчейн, большие данные, искусственный интеллект и другие сферы. В основе многих современных технологий лежит программирование. Акция «Час кода» позволяет в игровой форме освоить азы программирования. Надеемся, что совместными усилиями при поддержке представителей успешных ИТ-компаний Челябинской области, нам удастся привлечь внимание школьников к ИТ-профессиям и убедить их выбрать технические специальности при дальнейшем поступлении в ВУЗы. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель Министра информационных технологий и связи Челябинской области Василий Кокорюкин.

Также своим опытом поделились руководитель Школы компьютерного зрения «Тридиви» Виктория Мосина, директор Челябинского радиотехнического техникума Виталий Литке, директор детского технопарка INGENERIKA Яна Елина, управляющий партнер «Наполеон АйТи» Павел Подкорытов, директор «Творческой лаборатории «АБРО» Родион Отлетов, учредитель Школы программирования «ШУРУП» Георгий Сафин, директор веб-студии Sitko.ru Андрей Ситко.


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