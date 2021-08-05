Бывший гендиректор ПО «Маяк» Сергей Баранов умер в Москве

Причина смерти не сообщается

В Москве 3 августа скончался Сергей Баранов, с 2007 по 2014 годы руководивший производственным объединением «Маяк» в Озерске. После он работал в структурах госкорпорации «Росатом». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Сергею Баранову было 64 года. Причина смерти неизвестна. Прощание с бывшим гендиректором «Маяка» состоится в Москве.

Сергей Баранов родился 17 июля 1957 года в поселке Восточный Серовского района Свердловской области. В 1980 году он окончил физико-технический факультет УПИ по специальности «Технология редких и рассеянных элементов». По распределению был направлен в Озерск, работал инженером-технологом. В 1982 году связал свою жизнь с армией: проходил службу в Вооруженных силах СССР, учился в Военной академии им. Дзержинского, был начальником 1340 военного представительства. За высокий профессионализм награжден знаком отличия 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации.

В 1999 году Сергея Баранова назначили директором завода химического производства, входящего в состав ядерного оружейного комплекса ПО «Маяк». На предприятии при участии Сергея Баранова в производство внедрили современные технологии, разработали новые технологические установки. С июля 2007 года по июль 2014 года Сергей Баранов руководил производственным объединением. В этот период «Маяк» активно решал экологические проблемы, создавал новые производства для выполнения государственного оборонного заказа. Под руководством Сергея Баранова коллективу производственного объединения была объявлена благодарность президента РФ Владимира Путина «За большой вклад в развитие атомной промышленности и достигнутые трудовые успехи».

Сергей Баранов является лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники, кандидат технических наук. Имеет знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», нагрудный знак «Е. П. Славский», нагрудный знак ЦК профсоюза «За взаимодействие и социальное партнерство», орден Дружбы.