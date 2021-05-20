«Маяк» построит в Озерске новый полигон для захоронения отходов

Объект разместят рядом с предприятием

ФГУП «Производственное объединение „Маяк“» (входит в госкорпорацию «Росатом») планирует построить полигон для захоронения промышленных отходов в Озерске. Объект разместят на территории предприятия. В этом году полигон начнут проектировать. В ближайшее время «Маяк» подведет итоги конкурса по поиску подрядчика. Стоимость разработки документации для строительства — 40,5 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

На полигоне будут складировать отходы IV—V классов. К ним относятся бытовой и строительный мусор, лом, шлак, ил с очистных сооружений. Также там будут захоранивать твердые промышленные отходы атомных станций, загрязненные радионуклидами. Объект будет защищен от грунтовых и поверхностных вод, насекомых и грызунов. Площадь полигона составит 4 га. Там можно будет разместить 400 тыс. куб. м отходов.

Планируется, что объект будут эксплуатировать в течение 20 лет. На конкурс по выбору проектировщика полигона заявились четыре компании. Итоги аукциона подведут 11 июня.

ПО «Маяк» постепенно выводит из эксплуатации старые здания. Так, планируется снести корпуса радиохимического завода, загрязненные радионуклидами. Строительный мусор нужно будет утилизировать.