В Озерске начал работу крупнейший в России центр гамма-обработки

Проект реализуется в рамках ТОСЭР

Специалисты Регионального центра облучательных технологий «Эра», созданного в Озерске, начали промышленную обработку ионизирующим излучением на гамма-установке РТУ-3000 различных продуктов и материалов, в том числе упаковки. В центре намерены проводить стерилизацию медицинских изделий, радиационную модификацию материалов и обработку методом холодной стерилизации пищевых продуктов и сельскохозяйственных культур. Лицензию на работу Ростехнадзор выдал предприятию 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании «Атом-ТОР», которая управляет территориями опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в закрытых городах «Росатома».

Центр облучательных технологий «Эра» создан градообразующим производственным объединением «Маяк», входящим в «Росатом». Промышленная гамма-установка РТУ-3000 разработана «Научно-исследовательским институтом технической физики и автоматизации», который также входит в госкорпорацию. В декабре прошлого года «Эра» заключила соглашение с «Атом-ТОР», чтобы работать в ТОСЭР «Озерск» с использованием налоговых льгот и административных преференций. Инвестиции ПО «Маяк» в проект составили почти 300 млн рублей. Выход на плановую мощность обеспечит создание 32 новых рабочих мест. Сейчас идет набор персонала.

Первыми заказчиками центра облучательных технологий, как сообщает «Атом-ТОР», стали производители хирургических комплектов, медицинских средств индивидуальной защиты и специй. Высокий спрос ожидается от сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности. По данным компании, методика обработки упакованной продукции, используемая «Эрой», «оставляет нулевой экологический след, и для будущих поколений этот факт будет иметь преимущественное значение».

Добавим, что Региональный центр облучательных технологий заключил договоры о сотрудничестве с Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» и Озерским техническим колледжем. Студенты смогут проходить на новом предприятии производственную практику.