Владельца «Руслады», погибшего в ДТП, похоронят в Азербайджане

Знакомые Алишаха Сулейманова рассказали, при каких обстоятельствах скончался бизнесмен.

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В Челябинской области простятся с известным предпринимателем Алишахом Сулеймановым, который накануне погиб в ДТП. Помимо кондитерского производства, он занимался сельским хозяйством, животноводством, держал несколько колхозов. Трагедия произошла, когда он проверял один из них, рассказали представители азербайджанкой диаспоры.

«Он часто ездил с проверками, жил сердцем в производстве, у него это успешно получалось. Возвращаясь с очередной проверки, попал в аварию. Он с водителем ездил, машина надежная. К сожалению, ничего не спасло. Всегда помогал людям, у него несколько тысяч человек работает, всегда внимательно к ним относился. Очень хорошего человека потеряли, невосполнимая утрата для всей Челябинской области», — рассказал сайту «Первый областной» председатель челябинского азербайджанского культурного центра Рафаил Кулиев.





Смертельное ДТП произошло 15 октября в 13.45 на 24 км автодороги Южноуральск — Магнитогорск. За рулем «Тойота Ленд Крузер» находился 42-летний водитель бизнесмена. Он не справился с управлением в дождь — иномарка опрокинулась в кювет. Сидевший на пассажирском кресле бизнесмен скончался на месте от полученных травм, его водитель серьезно не пострадал.

«В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка по данному происшествию. Водитель имеет водительский стаж более 20 лет, за последний год четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения скоростного режима», — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Завтра, 17 октября, с Алишахом Сулеймановым простятся на Южном Урале, после чего тело на самолете транспортируют на родину, в Азербайджан.