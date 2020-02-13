Бывшим уголовникам запретят работать водителями такси

Под санкции попадут насильники, убийцы и террористы.

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С 2021 года все бывшие насильники, убийцы, а также террористы могут попасть под особые санкции - им запретят водить такси и общественный транспорт. Данный законопроект подготовил Минтранс.

Отмечается, что, согласно плану, срок представления данного проекта в правительство Российской Федерации установлен на лето 2020 года, а срок внесения в Госдуму — осень 2020 года. И разработка данного документа обусловлена необходимостью обеспечения безопасности граждан. Также данную инициативу готовы поддержать большое количество фракций, ведь спрос на такой закон давно существует в обществе.

Есть довольно много прецедентов, когда именно во время поездки пассажиры, особенно девушки, подвергались нападению со стороны водителей автомобилей.

К слову, для бывших осужденных по особо тяжким преступлениям уже существует ряд ограничений. Так, им запрещено работать на государственной службе, в финансовом секторе и в правоохранительных органах, заниматься педагогической деятельностью и многое другое.